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أحمد جودة - القاهرة - "اتفرج بشكل مجاني".. القنوات الناقلة لمباراة السنغال الودية ضد النيجر اليوم علي النايل سات بأعلي جودة ممكنة HD

"اتفرج بشكل مجاني".. القنوات الناقلة لمباراة السنغال الودية ضد النيجر اليوم علي النايل سات بأعلي جودة ممكنة HD، يقام اليوم الاثنين الموافق 8 يناير الجاري لعام 2024، مجموعة من المباريات الودية الدولية قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

حيث يدخل المنتخبات مباريات ودية للحرص على عمل بروفة أخيرة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، للوقوف على السلبيات وتحديد الجزء الناقص في طريقة اللعب قبل المسابقة.

ومن أبرز المباريات التي تقام اليوم مباراة السنغال والنيجر، ويبحث عدد من الجماهير عن كيفية مشاهدة المباراة، حيث إن يضم منتخب السنغال العالمي ساديو ماني لاعب النصر السعودي الحالي وليفربول وبايرن ميونخ سابقًا.

"اتفرج بشكل مجاني".. القنوات الناقلة لمباراة السنغال الودية ضد النيجر اليوم علي النايل سات بأعلي جودة ممكنة HD

"اتفرج بشكل مجاني".. القنوات الناقلة لمباراة السنغال الودية ضد النيجر اليوم علي النايل سات بأعلي جودة ممكنة HD

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موعد مباراة السنغال والنيجر الودية

ويواجه المنتخب الوطني السنغالي الأول لكرة القدم نظيره منتخب النيجر مساء اليوم الإثنين 8 يناير الجاري، في إطار مباراة ودية ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

ويستضيف ملعب ستاد عبدولاي واد المباراة بين المنتخبين، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي، والسابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل السنغال المتوقع ضد النيجر وديًا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: إسماعيل جاكبوس، موسى نياخات، خاليدو كوليبالي، كريبان دياتا.

خط الوسط: لامين كامارا، إدريسا غاي، باب ماتارا سار.

خط الهجوم: ساديو ماني، حبيب ديالو، إيليمان ندياي.

"اتفرج بشكل مجاني".. القنوات الناقلة لمباراة السنغال الودية ضد النيجر اليوم علي النايل سات بأعلي جودة ممكنة HD

القنوات الناقلة لمباراة السنغال والنيجر الودية

تمتلك شبكة قنوات ORTM المالية حقوق بث وإذاعة مباراة منتخبي السنغال والنيجر الودية التي ستقام اليوم الإثنين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن الاستعدادات النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

منتخب السنغال في كأس أمم إفريقيا 2024

يشارك منتخب السنغال حامل لقب كأس الأمم الأفريقية لعام 2022 على حساب منتخب مصر الوطني بالكاميرون، في البطولة العام الحالي رفقه 23 منتخب آخرين.

وتقام مسابقة كأس أمم إفريقيا 2024 في دولة كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الجاري، حتى 11 فبراير المقبل.

مباريات السنغال في بطولة كأس أمم إفريقيا

السنغال وجامبيا يوم الاثنين 15 يناير 2024، في الساعة الرابعة عصرًا

السنغال والكاميرون يوم الجمعة 19 يناير 2024، الساعة السابعة مساءً

السنغال وغينيا يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، الساعة السابعة مساءً.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2024