نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف الأهلي وكولر.. هل فاوض الزمالك نجم إنبي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تضع اللجنة الفنية داخل نادي الزمالك بعض الأسماء البارزة والمتألقة داخل الدوري المصري في المواسم الأخيرة، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي، للخروج من عنق الزجاجة التي تضرب الفريق.

واقترب مسؤولو القلعة البيضاء، من حسم ملف أزمة القيد بشكل نهائي في الفترة القادمة، بعد الوصول إلى بعض الاتفاقات بجدولة وسد الغرامات التي فرضت على الزمالك.

- حقيقة مفاوضات الزمالك وأوفا

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نادي الزمالك لم يتواصل مع نادي إنبي، للحصول على خدمات أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي، خلال يناير الجاري".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك لم يدخل في أي تفاوض رسمي مع اللاعب أو ناديه، كما يتردد بشأن توقيعه وانتظار إنبي القسط الأول من الصفقة".

على جانب آخر، يبحث مسؤولو الفارس الأبيض في الفترة الحالية، العديد من السير الذاتية لبعض المدربين الأجانب لحسم تلك الملف الذي يشغل جماهير الفريق وبعد تداول منصات السوشيال ميديا المختلفة لبعض الأسماء المرشحة على طاولة الإدارة.