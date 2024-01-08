نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم مسؤولو لجنة الكرة داخل نادي الزمالك، مصير بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل اقترابهم من حل أزمة القيد وبداية التحرك نحو إبرام صفقات جديدة.

ويرغب معتمد جمال، المدير لنادي الزمالك في تدعيم خط الدفاع الذي يعاني منه بقوة الفارس الأبيض في السنوات الأخيرة، في ظل إصابة النجم المخضرم محمود حمدي الونش.

- تطورات مفاوضات الزمالك وصابر

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نادي الزمالك لا يزال يرغب في التعاقد مع محمود صابر لاعب بيراميدز المعار إلى نادي زد، خلال يناير الجاري".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يرى أن المطالب المادية المطلوبة لرحيل صابر ضخمة على خزينة النادي، خاصةً أنه بيراميدز يرغب في تحمل النادي الشرط الجزائي الخاص بقطع إعارته في الوقت الحالي".

وأختتم أمير هشام: "الزمالك يسعى لعرض عمرو السيسي لاعب وسط الفريق، على نادي زد مقابل السماح بقطع إعارة محمود صابر وإتمام انتقاله للفريق هذا الموسم".