نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة أخيرة تفصل الزمالك عن ضم "القناص" وعبد الغني يسبب أزمة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبذل إدارة نادي الزمالك قصارى جهودها في الفترة القادمة لحسم الاتفاق حول تدعيم جديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد اقترابهم من حل أزمة القيد التي كانت سببا في تراجع مستوى ونتائج الفريق.



- الزمالك يقترب من صفقة جديدة

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن هناك انفراجة في مفاوضات الزمالك مع نادي البنك الأهلي، لإبرام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المفاوضات بين الطرفين تسير في طريق إيجابي، حيث يسعى الزمالك في عودة أسامه فيصل مع استعادة البنك الأهلي لخدمات ناصر منسي، في منتصف الموسم".

وأضاف:" أن محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بات قريب من البنك الأهلي، ولكنه يتمسك بمستحقاته المتأخرة".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عبدالغني لديه إصرار على الحصول على مستحقاته المقدرة بمبلغ 3 ملايين جنيه، قبل أن يغادر في يناير الجاري".