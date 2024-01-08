نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشاف الكان.. غامبيا تستعد لمفاجأة أخرى بعد ظهورها الأول الناجح في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - لا يمكن قول الكثير عن العقارب الغامبية فيما يتعلق بكرة القدم في القارة أو البطولات الدولية مثل كأس العالم.

لم يتأهل الفريق الغامبي مطلقًا لكأس العالم ولم يظهر لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية إلا خلال نسخة 2021 في الكاميرون.

ومع ذلك، ظهر منتخب غرب إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، حيث وصل إلى ربع النهائي وخسر أمام الدولة المضيفة، الكاميرون.

عندما تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، سيعتمد توم سانتفيت ورفاقه على الخبرة التي اكتسبوها في أول بطولة لهم لتحقيق المفاجآت مرة أخرى في القارة.

- سانتفيت والخبرة الأفريقية

توم سانتفيت ليس غريبًا على كرة القدم في القارة، حيث سبق له تدريب منتخبات ناميبيا وزيمبابوي وإثيوبيا ومالاوي وتوغو.

تم تعيين المدرب البالغ من العمر 50 عامًا مدربًا للمنتخب الغامبي في عام 2018 وقاد الفريق إلى أول بطولة له في تاريخه، حيث خرجوا من الدور ربع النهائي.

في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، ستدخل خبرة سانتفيت التدريبية في القارة حيز التنفيذ مع غامبيا حيث يواجهون أحد المرشحين للبطولة، السنغال.

- كولي القلب النابض

أثبت عمر كولي نفسه كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ غامبيا، بعد أن انتقل عبر فريقي تحت 17 عامًا وتحت 20 عامًا.

ويلعب المدافع البالغ من العمر 32 عامًا حاليًا مع نادي بشكتاش في الدوري التركي الممتاز.

وبصرف النظر عن عمله الدفاعي القوي، يتمتع كولي أيضًا برؤية تهديفية وقد سجل خمسة أهداف في 22 مباراة مع ناديه هذا الموسم، وهو هدف يمكن أن يساعد فريق العقارب في كأس الأمم الأفريقية 2023.

- بوجانج وتألق متوقع

يعد أداما بوجانج، مهاجم ستاد ريمس البالغ من العمر 19 عامًا، أحد اللاعبين المميزين داخل القارة السمراء.

في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2023، سجل بوجانج أربعة أهداف في البطولة، بما في ذلك ثلاثية في ربع النهائي، حيث أنهت غامبيا المركز الثاني.