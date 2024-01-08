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أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقلة لمباراة السنغال والنيجر الودية قبل كأس إفريقيا 2024

القنوات الناقلة لمباراة السنغال والنيجر الودية قبل كأس إفريقيا 2024، تستعد المنتخبات الوطنية الأفريقية لانطلاق ماراثون مسابقة كأس الأمم الأفريقية للعام الحالي 2024، بإقامة مباريات ودية قبل المشاركة في المسابقة، ويحرص المنتخبات على إقامة وديات كبروفة أخيرة قبل المسابقة للحد من السلبيات وتحقيق الجزء الخاطئ.

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وتعد مباراة السنغال والنيجر من أبرز المباريات الودية التي تقام اليوم، ويبحث عدد من الجماهير عن كيفية مشاهدة المباراة، حيث إن يضم منتخب السنغال العالمي ساديو ماني لاعب النصر السعودي الحالي وليفربول وبايرن ميونخ سابقًا.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال والنيجر الودية قبل كأس إفريقيا 2024

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القنوات الناقلة لمباراة السنغال والنيجر الودية قبل كأس إفريقيا 2024

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موعد مباراة السنغال والنيجر الودية

ويلتقى المنتخب الوطني السنغالي الأول لكرة القدم نظيره منتخب النيجر مساء اليوم الإثنين 8 يناير الجاري، في إطار مباراة ودية ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

ويحتضن ملعب ستاد عبدولاي واد المباراة بين المنتخبين، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي، والسابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال والنيجر الودية

تنقل شبكة قنوات ORTM المالية حقوق بث وإذاعة مباراة منتخبي السنغال والنيجر الودية التي ستقام اليوم الإثنين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن الاستعدادات النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

مباريات السنغال في بطولة كأس أمم إفريقيا

السنغال وجامبيا يوم الاثنين 15 يناير 2024، في الساعة الرابعة عصرًا

السنغال والكاميرون يوم الجمعة 19 يناير 2024، الساعة السابعة مساءً

السنغال وغينيا يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال والنيجر الودية قبل كأس إفريقيا 2024

منتخب السنغال في كأس أمم إفريقيا 2024

يشارك منتخب السنغال حامل لقب كأس الأمم الأفريقية لعام 2022 على حساب منتخب مصر الوطني بالكاميرون، في البطولة العام الحالي رفقه 23 منتخب آخرين.

وتقام مسابقة كأس أمم إفريقيا 2024 في دولة كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الجاري، حتى 11 فبراير المقبل.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2024

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، نيجيريا.

المجموعة الثانية: مصر، موزمبيق، الرأس الأخضر، غانا.

المجموعة الثالثة: السنغال، جامبيا، غينيا، الكاميرون.

المجموعة الرابعة: الجزائر، أنجولا، موريتنيا، بوركينا فاسو.

المجموعة الخامسة: تونس، ناميبيا، جنوب إفريقيا، مالي.

المجموعة السادسة: المغرب، تنزانيا، زامبيا، الكونغو الديمقراطية.