نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشاف الكان... الكاميرون تضع أنظارها على اللقب القاري السادس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - عندما تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، ستكون فرصة أخرى لأسود الكاميرون التي لا تقهر للاقتراب خطوة من مصر، في جدول البلدان التي فازت بأكبر عدد من ألقاب كأس الأمم الأفريقية.

بعد أداء قوي نسبيًا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، حيث حصدت أربع نقاط، بما في ذلك ثلاث نقاط كاملة ضد البرازيل بقيادة نيمار، تعد الكاميرون أحد المرشحين للتأهل إلى الدور نصف النهائي على الأقل.

ومع ذلك، بعد حصولهم على المركز الثالث في النسخة الأخيرة، لن يكون طموحهم سوى النهائي ويأملون في انتزاع لقبهم السادس في كأس الأمم الأفريقية.

- سونغ وقيادة قطيع الأسود

مع كأس العالم المثيرة للجدل، والتي تتصدرها القضايا خارج الملعب أكثر من الأداء على أرض الملعب، يأمل ريجوبيرت سونج أن تكون البطولة أقل فوضوية في كوت ديفوار.

نظرًا لكونه من أنصار خطة 4-3-3 المتوازنة، فإن المنافسين الذين يواجهون الكاميرون يجب أن يكونوا متأكدين من وقوفهم أمام فريق يستمتع بالاستحواذ على الكرة، واستخدام الأجنحة بينما يتم تغطيتهم بخط دفاع قوي.

خلال أيام لعبه، فاز سونج بلقب كأس الأمم الأفريقية مرتين، ولا بد أن تضيف هذه الخبرة إلى فريقه الذي يتمتع بخبرة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالتأقلم والنجاح مع الفروق الدقيقة في المنافسة.

- خبرة أبو بكر تصنع الفارق



يعد فينسينت أبو بكر، البالغ من العمر 31 عامًا، أخطر لاعب في تشكيلة الكاميرون بفضل قوته القاتلة أمام المرمى وصناعته في الملعب.

مع اقترابه من كأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة، يتمتع أبو بكر بخبرة غنية في كرة القدم الأفريقية حيث يتطلع لقيادة الأسود التي لا تقهر إلى لقب كأس الأمم الأفريقية مرة أخرى تمامًا كما فعل قبل ست سنوات.

- كريستوفر ووه ونسخة سونج

من يشاهد أداء لاعب نجم رين، كريستوفر ووه يتذكر ريجوبيرت سونج بحضوره الجسدي القوي ووعيه الحاد ومهاراته في لعب الكرة وقدراته الجوية الاستثنائية.

بعمر 21 عامًا فقط، قام المدافع الشاب بحجز مكان أساسي في دفعات الأسود، كما أن أدائه الرائع على مستوى الأندية جعله يجذب اهتمام أندية مثل آر بي سالزبورج.