نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ويجان أتليتك اليوم الإثنين 8-1-2024 في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ويجان أتليتك اليوم الإثنين 8-1-2024 في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ويجان أتليتك

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضيفًا على نظيره فريق ويجان أتليتك مساء اليوم الاتنين الموافق الثامن من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستقام أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد ويجان أتليتك عند تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ويجان أتليتك

وستنقل أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد ويجان أتليتك عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.