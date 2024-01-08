نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشاف الكان... غينيا تسعى لإعادة التواصل مع ماضيها المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مع أفضل نتيجة لهم في كأس الأمم الأفريقية عام 1976، سيتطلع منتخب سيلي الغيني، الذي يشارك في البطولة للمرة 13، إلى محاولة صناعة المجد في كوت ديفوار.

أوقعته القرعة في مجموعة صعبة إلى جانب حامل اللقب السنغال، البطل السابق الكاميرون وكذلك غامبيا، وسيكون الخروج من هذه المجموعة أول تحدٍ صعب للغينيين الذين سيتطلعون إلى الاستفادة من الخبرة لتحقيق مفاجأة.

- دياوارا والأسلوب الهجومي

كابا دياوارا، الذي تم تعيينه مدربًا للفريق في عام 2021، سيقود غينيا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال إنيرجيز للمرة الثانية الشهر المقبل.

يعتبر دياوارا من أشد المؤيدين لخطة 4-3-3 ويأمل أن يتأقلم لاعبوه على الواجبات الهجومية لها، من أجل الوصول بعيدًا في ساحل العاج.



- كيتا والخبرة الدولية

سيقود نابي كيتا، أفضل لاعب في غينيا، منتخب سيلي الذي يسعى لتحقيق نتائج تاريخية في كوت ديفوار.

لاعب خط وسط ليفربول السابق الذي يتولى قيادة المنتخب الغيني سيحظى بخبرته وكفاءته في وسط الملعب التي تثبت أهميتها لطموح غينيا.

ويعد نابي كيتا واحد من أفضل اللاعبين داخل القارة في وسط الملعب، كما ييمتلك قدرة كبيرة على نقل الفريق من التحول الدفاعي إلى الهجومي، عن طريق التمريرات المفتاحية في دفاعات الخصوم.

- غيراسي سفاح جديد

يعد سيرهو غيراسي واحد من أبرز المهاجمين داخل القارة السمراء في الوقت الحالي بعد أن سجل 19 هدفا في 16 مباراة مع نادي شتوتغارت في ألمانيا.

عند مشاركته في أول كأس أمم أفريقية له، يتمتع غيراسي بالثقة وسيحاول تشكيل تهديد حقيقي لمدافعي المنتخبات الموجودة في كوت ديفوار.