نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا ضد ماليزيا الودية اليوم الإثنين والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب سوريا الأول لكرة القدم، في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب ماليزيا، مساء اليوم الإثنين الموافق 8 من يناير الجاري، في مباراة ودية قوية، ضمن استعدادات بطولة كأس آسيا في الموسم الحالي.

موعد مباراة منتخب سوريا ضد ماليزيا الودية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب سوريا ضد نظيره ماليزيا اليوم الإثنين الموافق 8 يناير 2024، في تمام الساعة 14:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 15:00 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ستاد جاسم بن حمد.

وكان منتخب سوريا، سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره منتخب قيرغيزستان، بهدف لكل منهما في المباراة الودية الماضية التي جمعت بينهما.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وماليزيا الودية

وتعد شبكة قنوات الكأس الرياضية القطرية هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات سوريا الودية، كما سيتم بث مباراة سوريا ضد ماليزيا مساء اليوم الإثنين عبر قناة الكأس القطرية 1.