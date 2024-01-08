نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي ضد الداخلية اليوم الإثنين في كأس الرابطة المصرية والقناة الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق الداخلية، مساء اليوم الإثنين الموافق 8 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية في موسمه الحالي.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الداخلية في كأس الرابطة المصرية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الإسماعيلي، مع نظيره فريق الداخلية، اليوم الإثنين، في كأس الرابطة المصرية، وذلك في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية في كأس الرابطة

أحمد عادل عبدالمنعم، كمال عبدالواحد، محمد هاشم، حمدي النقاز، محمد نصر، محمد دسوقي، عصام صبحي، أحمد محسن، عماد حمدي، محمد بيومي، محمد حسن، صالح جمعة، مروان حمدي، محمود الشبراوي، حازم مرسي، محمد عبدالسميع، عمرو السعيد، عبدالرحمن مجدي، ياو انور، باسم مرسي.

ويحتل فريق الإسماعيلي، المركز الخامس عشر بجدول ترتريب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 8 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد الداخلية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الرابطة المصرية هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة الإسماعيلي ضد الداخلية عبر قناة أون تايم سبورتس 1