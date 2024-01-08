نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة ضد ويجان أتليتك في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مواجهة هامة أمام نظيره فريق ويجان أتليتك مساء اليوم الاتنين الموافق الثامن من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة ضد ويجان أتليتك

ومن المتوقع أن يعتمد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر على التشكيل الآتي لمواجهة ويجان أتليتك:

حراسة المرمى: اونانا

خط الدفاع: دالوت، ايفانز، فاران، بيساكا

خط الوسط: ايركسن، ماينو، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جاراناتشو، ديالو، راشفورد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ويجان أتليتك

ويستقبل ويجان أتليتك نظيره فريق مانشستر يونايتد مساء الاثنين عند تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا bein sports 1.