نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة غينيا ضد نيجريا الودية اليوم الإثنين والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب غينيا وديًا ظهر اليوم الإثنين 8 يناير 2024 على ملعب "بني ياس"، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف دولة كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

موعد مباراة نيجيريا ضد غينيا الودية

تنطلق صافرة البداية لمباراة نيجيريا وغينيا اليوم الإثنين في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة عصرًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ضد غينيا استعدادًا لكأس أمم إفريقيا

يمكنكم مشاهدة مباراة منتخب نيجيريا ضد منتخب غينيا مساء اليوم الإثنين، عبر قناة ORTM المالية، الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن الاستعدادات النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا.