نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8/1/2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-1-2024، حيث ستقام مباراة واحدة في كأس الاتحاد الإنجليزي وثلاثة لقاءات في كأس الرابطة المصرية، فيما ستقام خمس مواجهات ودية استعدادًا لكأس أمم إفريقيا.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق الثامن من شهر يناير الجاري في جميع البطولات الرسمية والودية.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-1-2024

– كأس الاتحاد الإنجليزي

ويجان أتلتيك ضد مانشستر يونايتد – في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

– كأس الرابطة المصرية

بلدية المحلة ضد سموحة – في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الداخلية ضد الإسماعيلي – في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

فيوتشر ضد الاتحاد السكندري – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات ودية

سوريا ضد ماليزيا – في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

نيجيريا ضد غينيا – في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

بوتسوانا ضد موزمبيق – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

السنغال ضد النيجر – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

غانا ضد نامبيا – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الإثنين 8-1-2024

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد ويجان أتلتيك على قنوات بي إن سبورتس القطرية، فيما يمكنكم مشاهدة مباريات كأس الرابطة المصرية على قنوات أون تايم سبورتس.