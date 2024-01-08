نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السنغال ضد النيجر الودية اليوم الإثنين والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب السنغال الأول لكرة القدم، في مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب النيجر، مساء اليوم الإثنين الموافق 8 من شهر يناير الجاري؛ ضمن استعدادات المنتخبين لمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، التي ستقام في دولة كوت ديفوار.

موعد مباراة السنغال ضد النيجر الودية

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السنغال مع نظيره منتخب النيجر، مساء اليوم الإثنين الموافق 8 من شهر يناير الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

وسقط منتخب السنغال في فخ التعادل السلبي أمام نظيره منتخب توجو، خلال المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب السنغال ضد النيجر

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات الكأس الرياضية القطرية، ستقوم بإذاعة مباراة السنغال ضد النيجر، مساء اليوم الإثنين على الهواء مباشرة عبر قناة الكأس 1.