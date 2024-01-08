نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-1-2024 في كأس رابطة الأندية المصرية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-1-2024 في كأس رابطة الأندية المصرية والقنوات الناقلة، والتي تعد أحد أبرز الموضوعات التي يبحث عنها الكثير في جميع أنحاء المعمورة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-1-2024 في كأس رابطة الأندية المصرية

بلدية المحلة ضد سموحة.. عند تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة الساعة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الداخلية ضد الإسماعيلي.. عند تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة الساعة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

فيوتشر ضد الاتحاد.. عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لكأس رابطة الأندية المصرية

وتعد شبكة أون تايم سبورت المصرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة رابطة الأندية المصرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع On time sports.