عاجل - القنوات الناقلة لمباراة السنغال الودية ضد النيجر استعدادًا لأمم إفريقيا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقلة لمباراة السنغال الودية ضد النيجر استعدادًا لأمم إفريقيا 2024

القنوات الناقلة لمباراة السنغال الودية ضد النيجر استعدادًا لأمم إفريقيا 2024، تقام اليوم الإثنين الموافق 8 يناير الجاري 2024، مباراة قوية بين منتخبي السنغال والنيجر وديًا قيل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2024.

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ويبحث عشاق ومحبي كرة القدم الأفريقية داخل القارة السمراء، عن مباراة منتخبي السنغال والنيجر وديًا التي تقام الليلة قبل إنطلاق فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 المقبلة.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال الودية ضد النيجر استعدادًا لأمم إفريقيا 2024

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القنوات الناقلة لمباراة السنغال الودية ضد النيجر استعدادًا لأمم إفريقيا 2024

وفي ذلك السياق، يحرص دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن القنوات الناقلة لمباراة السنغال والنيجر الودية، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

تشكيل السنغال المتوقع ضد النيجر وديًا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: إسماعيل جاكبوس، موسى نياخات، خاليدو كوليبالي، كريبان دياتا.

خط الوسط: لامين كامارا، إدريسا غاي، باب ماتارا سار.

خط الهجوم: ساديو ماني، حبيب ديالو، إيليمان ندياي.

موعد ومكان مباراة السنغال والنيجر الودية

تقام المباراة على أرضية ملعب ستاد عبدولاي واد في العاصمة السنغالية.

تبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

والسابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال الودية ضد النيجر استعدادًا لأمم إفريقيا 2024

القنوات الناقلة لمباراة السنغال والنيجر الودية

تذيع شبكة قنوات ORTM المالية حقوق بث وإذاعة مباراة منتخبي السنغال والنيجر الودية التي ستقام اليوم الإثنين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار الاستعدادات النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2024

المجموعة الأولى : كوت ديفوار، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، نيجيريا.

: كوت ديفوار، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، نيجيريا. المجموعة الثانية : مصر، موزمبيق، الرأس الأخضر، غانا.

: مصر، موزمبيق، الرأس الأخضر، غانا. المجموعة الثالثة: السنغال، جامبيا، غينيا، الكاميرون.

السنغال، جامبيا، غينيا، الكاميرون. المجموعة الرابعة : الجزائر، أنجولا، موريتنيا، بوركينا فاسو.

: الجزائر، أنجولا، موريتنيا، بوركينا فاسو. المجموعة الخامسة : تونس، ناميبيا، جنوب إفريقيا، مالي.

: تونس، ناميبيا، جنوب إفريقيا، مالي. المجموعة السادسة: المغرب، تنزانيا، زامبيا، الكونغو الديمقراطية.

منتخب السنغال في كأس أمم إفريقيا 2024

يشارك منتخب السنغال حامل لقب كأس الأمم الأفريقية لعام 2022 على حساب منتخب مصر الوطني بالكاميرون، في البطولة العام الحالي رفقه 23 منتخب آخرين.

وتقام مسابقة كأس أمم إفريقيا 2024 في دولة كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الجاري، حتى 11 فبراير المقبل.

مباريات السنغال في كأس أمم إفريقيا