نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معوض: اللعب الجماعي أصبح ميزة لمنتخب مصر.. ويجب الاستفادة من الكرات الثابتة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد سيد معوض، أن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر كان حريص على تجربة عدد من العناصر في ودية تنزانيا، مشيرا إلى أن ما يميز المنتخب الوطني هو اللعب بشكل جماعي، والمنافسة ستكون بين منتخبات معينة مثل السنغال وكوت ديفوار والمغرب.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة ETC: "مباراة تنزانيا ليس لها مقياس لأي شئ، ولكن لها فوائد فنية بالنسبة لـ روي فيتوريا في الاستقرار على التشكيل الذي سيخوض به منافسات أمم إفريقيا، وأحمد حجازي ظهر بشكل جيد في اللقاء وسيلعب بجوار عبدالمنعم".

وأضاف: "محمد حمدي حجز مكانه أيضا في تشكيلة منتخب مصر بالجبهة اليسرى، ومحمد هاني في الجبهة اليمنى، وارى أن فيتوريا سيلعب بـ النني ومروان عطية في خط الوسط، وأحمد سيد زيزو بجوارهم، والذي سيكون له دور كبير في الوسط".

وأكمل: "تريزيجيه لاعب ايجابي وتحركاته جيدة داخل الملعب، ودائما يدخل للعمق ويسجل اهداف، هو دائما يصنع خطورة، وهو من اهم لاعبي منتخب مصر، لكنه ينافس عمر مرموش وهو لاعب قوي ومميز أيضا".

وزاد: "تعرضنا لاجهاد كبير في البطولة السابقة، خضنا 4 مواجهات قوية (120 دقيقة)، ووصلنا النهائي بكمية اصابات واجهاد، بينما السنغال كانت حالتها جيدة وواجهت منتخبات اقل فنيا".

وأكمل: "الكرات الثابتة لم نستفد منها بشكل واضح في منتخب مصر رغم وجود لاعبين مميزين في اللعب بالرأس، مثل حجازي وعبدالمنعم وحمدي فتحي ومرموش ومصطفى محمد".

وأشار إلى إنه من الضروري أن تكون بداية مصطفى محمد جيدة في أمم افريقيا، لإنه عندما يسجل في البداية يكون لذلك مردود إيجابي جيد على مسيرته في باقي البطولة، لذلك اتمنى ان يسجل في موزمبيق.

وأتم: "اتمنى الدخول بشكل قوي لمواجهة موزمبيق، وروي فيتوريا دائما بعيد عن اللعب في التشكيل، ولديه عناصر ثابتة يعتمد عليهم بصفة مستمرة".