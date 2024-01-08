نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنتظر الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، موعد مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب موزمبيق، في أولى مباريات أبناء الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 كوت ديفوار.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية والقناة الناقلة.

موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024

يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

وتضم مجموعة منتخب مصر كل من منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، حيث يفتتح مشواره بمواجهة منتخب موزمبيق بالجولة الأولى من دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2024

وتنقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، حصريا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت ماكس أتش دي القطرية، من خلال قنواتها بإشتراك خاص مستقل.