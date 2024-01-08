هل يشارك محمد صلاح ؟ تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موزمبيق في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موزمبيق، الذي سيعتمد عليه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، في في أولى مباريات المنتخب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 كوت ديفوار.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني الأول في مواجهة نظيره موزمبيق في كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024

يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمصر أمام موزمبيق في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- أحمد حجازي- محمد عبد المنعم- محمد حمدي

خط الوسط: محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد- محمد صلاح.

نظام بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

ويشارك في البطولة 24 منتخب من القارة السمراء، تقسم على 6 مجموعات على أن تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتواجد 5 منتخبات عربي وهم مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

يصعد من كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، ويرافقهم 4 منتخبات من أصحاب الأفضل في المركز الثالث من المجموعات.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2024

دور المجموعات: من 13 يناير حتى 24 ذات الشهر.

دور الـ 16: من 27 يناير حتى 30 ذات الشهر.

الدور الربع النهائي: من 2 فبراير المقبل حتى 3 ذات الشهر.

الدور النصف النهائي: يوم 7 فبراير 2024.

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع: يوم 10 فبراير 2024.

الدور النهائي: 11 فبراير 2024.

موعد المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024

وتنطلق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات بالمباراة الافتتاحية، بين منتخبي ساحل العاج (كوت ديفوار) صاحب الأرض والمستضيف للبطولة ونظيره غينيا بيساو يوم السبت الموافق 13 يناير الجاري في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على الأراضي الايفوارية.