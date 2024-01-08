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أحمد جودة - القاهرة - تم تجاهل حضور رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري ونادي أهلي جدة السعودي، في تشكيلة أفضل 11 لاعبًا عربيًا لعام 2023 وفقًا لموقع "سوفا سكور".

يعد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت من بين النجوم الذين تم اختيارهم في هذا التشكيل المثالي.

يجري حاليًا الثنائي صلاح ومرموش تدريبات مكثفة مع منتخب مصر في إطار الاستعدادات لبطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، والتي من المقرر أن تنطلق في السبت المقبل.

تشكيل أفضل 11 لاعب عربي 2023 يشهد تواجد ثنائي مصري

حراسة المرمى: الجزائري ألكسندر أوكيدجيا (ميتز الفرنسي).

الدفاع: المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، التونسي منتصر طالبي (لوريان الفرنسي)، المغربي يونس عبد الحميد (ستاد ريمس)، الجزائري رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني).

الوسط: التونسي إلياس سخيري (إينتراخت فرانكفورت الألماني)، الجزائري هشام بوداوي (نيس الفرنسي)، الجزائري نبيل بن طالب (ليل الفرنسي).

الهجوم: المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، المصري عمر مرموش (إينتراخت فرانكفورت الألماني)، الجزائري أمين جويري (ستاد رين الفرنسي)