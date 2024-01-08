نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة مصر ضد موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن القناة الناقلة لمباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ضد نظيره منتخب موزمبيق، في أولى مباريات أبناء الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 كوت ديفوار.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، القناة الناقلة لمباراة مصر ضد موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024

يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

نظام بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

ويشارك في البطولة 24 منتخب من القارة السمراء، تقسم على 6 مجموعات على أن تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتواجد 5 منتخبات عربي وهم مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

يصعد من كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، ويرافقهم 4 منتخبات من أصحاب الأفضل في المركز الثالث من المجموعات.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2024

دور المجموعات: من 13 يناير حتى 24 ذات الشهر.

دور الـ 16: من 27 يناير حتى 30 ذات الشهر.

الدور الربع النهائي: من 2 فبراير المقبل حتى 3 ذات الشهر.

الدور النصف النهائي: يوم 7 فبراير 2024.

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع: يوم 10 فبراير 2024.

الدور النهائي: 11 فبراير 2024.

موعد المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024

وتنطلق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات بالمباراة الافتتاحية، بين منتخبي ساحل العاج (كوت ديفوار) صاحب الأرض والمستضيف للبطولة ونظيره غينيا بيساو يوم السبت الموافق 13 يناير الجاري في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على الأراضي الايفوارية.

مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

وتضم مجموعة منتخب مصر كل من منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، حيث يفتتح مشواره بمواجهة منتخب موزمبيق بالجولة الأولى من دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2024

وتنقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، حصريا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت ماكس أتش دي القطرية، من خلال قنواتها بإشتراك خاص مستقل.

تردد قناة beIN Sports HD 2 Max

القمر الصناعي

: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500