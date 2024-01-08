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أحمد جودة - القاهرة - كشف أكرم توفيق الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي عن حقيقة بعض الأنباء التي راجت حول دخول أتلتيكو مدريد في مفاوضات للحصول على توقيعه، وذلك عقب تألقه مع المنتخب الوطني المصري في مباراة ودية ضد المنتخب البلجيكي.

هل طلب أتلتيكو مدريد ضم أكرم توفيق؟

وحل أكرم ضيفًا على إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة المذاع عبر فضائية أون تايم سبورت وقال أن إدارة الأتلتي قامت بالحديث مع روي فيتوريا، مدرب المنتخب المصري، وعقب مباراة مصر وبلجيكا الودية، وذلك من أجل التفاوض على ضمه".

وأضاف لاعب إنبي السابق:" علمت بالمفاوضات بين أتلتيكو مدريد من لاعب في منتخب مصر، وذلك عقب المباراة التي تحدث فيها كاراسكو لاعب منتخب بلجيكا معي، وما فهمته من الحديث الذي جرى بيننا أنني لاعب جيد".

يُذكر أن أكرم توفيق بات بحاجة من أجل منافسة محمد هاني على مركز الظهير الأيمن خاصًة في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي عقب عودته من الإصابة بالرباط الصليبي الثاني في مسيرته وهو الذي أصيب به منتصف العام الماضي.