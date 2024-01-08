نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في غياب الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم في النسخة الثالثة من كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الأثنين الموافق الثامن من شهر يناير، مباريات النسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية، وهي التي يغيب عن المشاركة فيها قطبي الكرة في مصر الأهلي والزمالك.

وسبق وأن قرر النادي الأهلي، عدم المشاركة في تلك البطولة بسبب تلاحم البطولات خاصًة أنه سبق وأن شارك في بطولتي السوبر الافريقي وكأس العالم للأندية مؤخرًا.

في الوقت الذي رفض فيه نادي الزمالك المشاركة، بسبب الاستعدادات الخاصة بالمشاركة في الدورة الودية التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال منافسات أمم إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم في النسخة الثالثة من كأس الرابطة

وتأتي مواعيد مباريات اليوم في النسخة الثالثة من كأس الرابطة وفق ما يلي:-

مواعيد مباريات اليوم الاثنين

بلدية المحلة - سموحة (3:00 عصرا).

الداخلية - الإسماعيلي (3:00 عصرا).

مودرن فيوتشر - الاتحاد السكندري (5:00 مساء).

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