نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحالة الآن.. أخر تطورات الوضع الصحي لنائب رئيس الأهلي العامري فاروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات الحالة الصحية الخاصة بنائب رئيس النادي الأهلي، العامري فاروق، الذي يرقد في المستشفى، بعد أزمة صحية طارئة، موضحا أنه يحتاج للدعاء حسب حديث الأطباء وعائلته.

وقال شوبير، خلال برنامجه "مع شوبير" المذاع عبر «راديو أون سبورت أف أم»: «الحالة أصبحت شديدة الحرج والخطورة ولا نملك إلا الدعاء».

وأوضح: "الحالة صعبة من أول يوم، لكن الأمل عاد لأسرته ولكل أحبابه، بسبب زيادة نسبة الوعي والاستغناء عن أجهزة التنفس الصناعي في بعض الأحيان، لكن الحالة حرجة في آخر 72 ساعة".

وكان شقيق العامري فاروق قد نفى أنباء وفاة نائب رئيس النادي الأهلي، والتي انتشرت أمس.

الأهلي ينفي عبر "دوت الخليج الرياضي" نبأ وفاة العامري فاروق

وقال محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، حالة العامري فاروق صعبة للغاية.

وأكد سراج": خبر وفاة العامري فاروق نائب مجلس إدارة النادي الأهلي مجرد شائعات فقط".

وأختتم عضو مجلس إدارة النادي الأهلي:" نرجو تكثيف الدعاء لـ العامري فاروق خلال الساعات القادمة".

وحسب ما أكده مصدر داخل أسرة العامري فاروق، فأن نائب مجلس أدارة الأهلي تجددت إصابته بـ جلطات في المخ بشكل مفاجئ وسط اندهاش من الأطباء بعد استقرار حالته.

