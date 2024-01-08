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أحمد جودة - القاهرة - حل نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على سيف زاهر يوم أمس الأحد وتطرق للحديث عن بعض الأمور أبرزها إمكانية عودة رمضان صبحي لاعب بيراميدز لصفوف النادي الأهلي مجددًا.

هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟

وتطرق سيف زاهر للحديث عن مدى إمكانية عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي خاصًة في ظل بقاء عام ونصف فقط في عقده مع ناديه بيراميدز وطلب بعض المقربين منه بضرورة عدم التجديد لتسهيل عودته للقلعة الحمراء مجانًا في صفقة انتقال حر.

وبسؤال نادر السيد عن رأيه في ذلك الموضوع قال أنه من الصعب عودة رمضان صبحي مجددًا لصفوف النادي الأهلي ويرى أن بإمكانه الاحتراف وإستكمال ما قام به سابقًا مع فريقي هيدرسفيلد تاون وستوك سيتي.

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

وكان رمضان صبحي قد خرج من النادي الأهلي في شهر أغسطس من العام 2019 وذلك بعد أن رفض تمديد عقده ليقوم بيراميدز بالحصول على توقيعه من فريقه الانجليزي.

ماذا قدم رمضان صبحي مع الاهلي قبل رحيله؟

وكان رمضان صبحي قد لعب بقميص النادي الأهلي 110 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 24 هدفًا وصنع 21 آخرين فيما توج بـ9 بطولات بواقع 4 كأس مصر و3 بطولات السوبر المصري بجانب الكونفدرالية الافريقية.