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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسام عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عن قائمة فريقـه لمواجهة بروكسي غدًا ضمن منافسات الجولة السادسـة عشر في بطولة دوري المحترفين.

حسام عبد العال يعلن قائمة المحلة لمواجهة بروكسي



وضمت القائمة 22 لاعبــًا هم:

محمود الحضري، أحمد فـوزي، بسـام وليد، أحمد طـارق، عمرو الجزار، محمد حجازي، محمد جابر، محمود مسعد، أحمد مجدي، شيكـو محارب، أبو الحمـــد، محمود غالي، أحمد حجــي، نــادر رمضان، إسلام مجدي، ريفــــو، مصطفى أسامة، عبده يحيـى، تشــارلز باسي، عمرو مصطفى ، رجب مــارو، أحمد سـالم

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر بتروجيت.



وكان غزل المحلة قد حقق الفوز على النصر للتعدين في المباراة الماضية بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد غزل المحلة.



وتنقل مباريات دوري المحترفين هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

