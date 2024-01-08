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أحمد جودة - القاهرة - تسلم النادي الأهلي الدعوة الرسمية الخاصة بحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، وهو الذي سيقام في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم التاسع عشر من شهر يناير الجاري، وذلك بحضور مجموعة من نجوم كرة القدم العالمية.

الأهلي يتسلم دعوة حضور حفل جلوب سوكر

وإستقبل رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب الوفد الرسمي الخاص بتسليم الدعوة الخاصة بحضور حفل توزيع الجوائز، في حضور المدير التنفيذي سعد شلبي، ومدير العلاقات العامة بالقلعة الحمراء سمير عدلي.

وعبر الخطيب خلال استقبال الوفد الرسمي عن سعادته بالالقاب التي تم حصدها بواسطة الفرق الرياضية بالنادي الأهلي في جميع الألعاب، وعلى رأسها كرة القدم حيث سيتواجد وفد رسمي في حفل توزيع الجوائز بدبي خاصًة بعد ان ترشح لجائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط وجائزة أفضل نادي في العالم عن عام 2023.

في الوقت الذي ترشح فيه السويسري مارسيل كولر لجائزة أفضل مدرب في العالم، وشهد الاستفتساء ترشيح محمد الشناوي لجائزة أفضل حارس مرمى في الشرق الأوسط.