نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمم آسيا.. منتخب إندونيسيا يسعى لعبور "المجموعات" للمرة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهدف المنتخب الإندونيسي لكرة القدم لعبور دور المجموعات للمرة الأولى، عندما يشارك في بطولة كأس أمم ‏آسيا 2023 التي تقام في قطر في الفترة من 12 يناير (كانون الثاني) الجاري إلى 10 فبراير (شباط) المقبل.‏

أمم آسيا.. منتخب إندونيسيا يسعى لعبور "المجموعات" للمرة الأولى

ورغم أن القرعة أوقعت المنتخب الإندونيسي في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات العراق وفيتنام واليابان إلا أن المدرب ‏شين تاي-يونغ يعتقد أن إندونيسيا لديها فرصة جيدة للتأهل إلى دور الـ16‏.

ويستهل المنتخب الإندونيسي مبارياته في البطولة يوم 15 يناير (كانون الثاني) أمام المنتخب العراقي على إستاد أحمد بن علي، ثم ‏يواجه منتخب فيتنام يوم 19، على إستاد عبد الله بن خليفة، ثم يختتم مبارياته يوم 24 بمواجهة المنتخب الياباني على إستاد ‏الثمامة.‏

وتنبع ثقة شين من قدرة المنتخب الإندونيسي على التأهل إلى دور الـ16 بعدما تخطى مشوار التصفيات الصعب، بالإضافة لما ‏يمتلكه من لاعبين من أصحاب الخبرة مثل ساندي والش، أغلى اللاعبين من حيث القيمة التسويقية حيث تبلغ قيمته التسويقية ‏مليون و500 ألف يورو، وأسناوي مانجكوالام، قائد الفريق، وجوردي أمات ومارك كلوك.‏

وبدأ المنتخب الإندونيسي، الذي تبلغ قيمته التسويقية تسعة ملايين و80 ألف يورو، حملته في التصفيات من الدور الثاني، ولكنه ‏احتل المركز الأخير بالمجموعة السابعة، بعدما خسر في سبع مباريات وتعادل في مباراة، ولكنه خاض مباراة الملحق أمام ‏منتخب تايوان وفاز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-1، ليتأهل للدور الثالث.‏

وفي الدور الثالث، لعب المنتخب الإندونيسي في المجموعة الأولى مع منتخبات الأردن والكويت ونيبال، وتمكن من احتلال ‏المركز الثاني برصيد ست نقاط ليتأهل للنهائيات بصفته واحدا من أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثاني.‏

ورغم صعوبة التي وقع بها المنتخب الإندونيسي إلا أن شين يرى أن الاستعداد الجيد للبطولة من شأنه أن يجعل فريقه يحقق ‏نتائج جيدة في البطولة، حيث يعتقد أن فريقه سيكون الحصان الأسود في البطولة وسيحقق نتائج متميزة.‏

ستكون هذه هي المشاركة الخامسة لمنتخب إندونيسيا في كأس آسيا، حيث سبق له المشاركة في البطولة في نسخ 1996 و2000 ‏و2004 و2007‏.

ويتطلع المنتخب الإندونيسي أن يحقق نتائج أفضل من التي حققها في مشاركاته السابقة، حيث فشل في عبور دور المجموعات ‏من قبل.‏

وفي مشاركاته الخمس السابقة خاض المنتخب الإندونيسي 12 مباراة، فاز في اثنتين وتعادل في مثلهما وخسر في ثماني، وسجل ‏لاعبوه عشرة أهداف وتلقت شباكه 28 هدفًا.‏

وكان أكبر انتصار حققه المنتخب الإندونيسي في البطولة على حساب منتخب المنتخب القطري 2-1 في 2004، فيما كانت أكبر ‏هزيمة تلقاها أمام المنتخب الصيني حيث خسر بخماسية نظيفة في 2004 أيضًا.‏

وبشكل عام فإن أكبر فوز حققه المنتخب الإندونيسي كان على حساب منتخب الفلبين 13-1 في ديسمبر (كانون الأول) 2002، ‏فيما كانت أكبر هزيمة تلقاها عندما خسر أمام منتخب البحرين 0-10 في فبراير (شباط) 2012‏.

وشارك المنتخب الإندونيسي في دورة الألعاب الآسيوية سبع مرات، وكانت أبرز نتائجه هي حصوله على الميدالية البرونزية ‏في 1958‏.

ويعد المنتخب الإندونيسي هو أول منتخب من آسيا يشارك في بطولة كأس العالم، حيث شارك في نسخة 1938، وكان وقتها ‏يحمل اسم الهند الشرقية الهولندية، وهي مستعمرة هولندية سابقة في شرق آسيا، وأصبحت تعرف حاليًا بعد استقلالها بإندونيسيا ‏وذلك بعد الحرب العالمية الثانية.‏

ويعد منتخب الهند الشرقية الهولندية هو أقل منتخب خوضًا للمباريات في المونديال حيث خاض مباراة واحدة فقط، كانت أمام ‏المجر وخسرها بستة أهداف نظيفة، ليصبح المنتخب الوحيد الذي لم يسجل أهدافا في المونديال.‏

يذكر أن أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات مع المنتخب الإندونيسي هو عبد القادر الذي شارك في 111 مباراة دولية، كما أنه ‏الهداف التاريخي للمنتخب حيث سجل 70 هدفًا.‏

ويحتل حاليًا المنتخب الإندونيسي المركز الـ146 عالميًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم والمركز الـ27 في آسيا، علمًا ‏بأن أعلى مركز وصل إليه هو الـ76 في سبتمبر (أيلول) 1998 فيما كان أقل مركز في تصنيف "فيفا" هو احتلاله المركز الـ191 في ‏يوليو (تموز) 2016‏.