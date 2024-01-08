نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب مصر يشارك في دورة Winsunited Cup في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم دورة ودية دولية -Winsunited Cup، - في الفترة من ٢٢ - ٢٦ مارس المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي التي يشارك فيها كلًا من منتخبات كرواتيا - وصيف بطولة كأس العالم ٢٠١٨ والمنتخب العربي التونسي ومنتخب نيوزيلندا.

منتخب مصر يشارك في دورة Winsunited Cup

تقام مباريات البطولة يومي ٢٢، علي أن يتقابل الخاسرين لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع يوم ٢٥ مارس بينما يتأهل الفائزين للمباراة النهائية للعب على المركز الأول والثاني يوم ٢٦.

ويشارك منتخب مصر ومنتخب كرواتيا بكامل نجوم الفريقين خلال البطولة المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل.

ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس الأمم الافريقية تلك التي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير.

وإستعد رجال فيتوريا للمعترك الافريقي بفوز هام على منتخب زامبيا يوم أمس بهدفين مقابل لا شيء في البروفة الأخيرة سجلهم محمد صلاح وتريزيجيه.