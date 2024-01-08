نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر مكالمة محمود الخطيب مع أحمد فتحي (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد فتحي نجم نادي بيراميدز والأهلي السابق عن زكريات رحيله عن صفوف القلعة الحمراء، خاصة بعد انتشار إشاعة وقتها تؤكد جلوس فتحي مع مسؤولو نادي الزمالك.

- فتحي يكشف كواليس جلسة الخطيب

وأكد أجمد فتحي خلال تصريحاته عبر برنامج " الكابتن " مع أحمد حسن عبر شاشة (DMC):" محمود الخطيب تحدث معي وهو غاضب بسبب تردد إشاعة أنني جلست مع مسؤولو الزمالك، وقمت بزيارته في دبي وشرحت له بعض الكواليس وإنه ا لم تخرج عن إطار مكالمة هاتفيا من إسماعيل يوسف".

وتابع:" حديث مرتضى منصور عني أنا وعبد الله السعيد هو سبل الأزمة ولو المستشار يملك عقدا لي أو جلست مفاوضات رسمية كان طلع الدليل"

وأشار:" قراري في الانتقال لبيراميدز أفضل من الزمالك وقتها تحدثت مع نفسك أن لا توجد أي أزمات بين الأهلي وبيراميدز والدليل تعاقدنا مع أفشة مباشرة واستقبلته داخل الفريق في أول فترته".

وأختتم:" سيد عبد الحفيظ تحدث معي عن عرض بيراميدز الأول وبعد صلاة استخارة رفضت الرحيل وكان يتبقى لي عام واحد في عقدي مع الأهلي".

