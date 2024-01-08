نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدروا بي في شارة الكابتن.. أحمد فتحي يفتح النار على هذا الشخص (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علق أحمد فتحي، نجم النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، على بعض الأمور الهامة التي كانت أحد أسباب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء في السنوات الأخيرة، والذي يأتي في مقدمتها ملف شارة قائد الفريق.

- فتحي يتحدث عن أزمة شارة الأهلي

وصرح أحمد فتحي خلال وجوده ضيفا على قناة (DMC) برنامج الكابتن قائلا:" حسن شحاته من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها في كرة القدم، منذ تواجدي في منتخب الشباب إلى الوصول بالمنتخب الأول، وعبد الوهاب كانت تجمعني به زكريات كثيرة".

وأكد:" فايلر كان مدرب جيد وأسلوب لعبه يتميز بالرتم السريع، وكان يعد الفريق بشكل واضح، ولكن مانويل جوزيه سيظل هو الأسطورة".

وأشار:" ميدو لا تجمعني به خصومه ولم يحدث أزمة وتقابلنا منذ فترة قريبة".

وواصل:" أثناء وجودي مع أبو تريكه قبل نهائي أمم إفريقيا 2006، قلت له إني سألعب المباراة النهائية ولم يصدقني".

وتابع:" لاسارتي ورطني في مباراة صن داونز التي خسرنا بها 5 صفر، بسبب إصابة حسام عاشور".

وأختتم:" اتخدعت في شخص كان قريب مني بسبب أزمة ترك شارة قيادة الأهلي أثناء تولي حسام البدري تدريب الفريق ويوجد شخص أخر هو سبب الأمر".

