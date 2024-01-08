أنا أحسن من أبو تريكة في وش الرجل الخارجي.. تصريح مثير من أحمد فتحي (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة -



روى أحمد فتحي نجم منتخب مصر السابق ونادي بيراميدز، كواليس خاصة عن كأس أمم إفريقيا 2010، والتي توج بها المنتخب المصري وبعض الأسرار قبل مباراة النهائي أمام منتخب كوت ديفوار الذي كان يضم كوكبة من ألمع النجوم وقتها.

- فتحي يفاجئ أبو تريكه

وأكد أحمد فتحي خلال تصريحاته عبر قناة(DMC) مع أحمد حسن برنامج الكابتن:" بالنسبة لي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2010 هي المفضلة بسبب إني كنت اتنافس مع أحمد حسن على جائزة أفضل لاعب في البطولة ولم أحصل على أي إنذار طوال البطولة".

وتابع: "فتح الله حصل على انذارين ولم يشارك وشاركت مكانه في خط الدفاع".

وواصل:" دائما أسدد الكرة بوجه رجلي الخارجي، وأنا أحسن من أبو تريكه في تسديد الكره بوش رجلي الخارجي، وشحاته وبخني بسبب كرة مباراة المغرب التي ضيعتها".

وأختتم:" متعب ضيع انفراد واضح في دقائق المباراة الأخيرة ولم يغضب منه شحاته ولعبت على دروجبا مباراة مميزة في نهائي البطولة، وأبو تريكه كان مطمئن مثلي قبل المباراة".

