نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباحك أمم إفريقيا.. قدوس يغيب عن تشكيل غانا ومصر تكشف النقاب عن قميصها بالكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، فوزا هاما أمام نظيره تنزانيا بهدفين نظيفين، في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى ساحل العاج، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

- غانا تواجه نامبيا دون قدوس

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الغاني، منافس مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا، غياب النجم محمد قدوس عن مواجهة البلاك ستارز الودية أمام ناميبيا في المواجهة الودية الأخيرة قبل الكان بسبب الإجهاد العضلي.

- مصر تعلن عن قميصها الجديد

أعلنت الشركة المسئولة عن قميص منتخب مصر، عن شكل القميص الجديد للفراعنة الذي سيخوض به اللاعبين منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 13 يناير وحتى الحادي عشر من فبراير القادم.

- القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عامودي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

قناة المغربية الرياضية في المغرب

تردد القناة على النايل سات

التردد:11157.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ 6\5.

تردد القناة على العرب سات

التردد: 12683.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:4\3.

قناة الجزائرية الرياضية في الجزائر

القمر الصناعي: نايل سات.

‏الاستقطاب الأفقي.

التردد:.12054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

‏جودة القناة: إتش دي.

