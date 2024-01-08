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أحمد جودة - القاهرة - كال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، المديح لفريقه لتحمل المسؤولية في غياب عناصر أساسية بعد الفوز 2-0 على منافسه آرسنال ليشق طريقه للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأحد.

كلوب يشيد بلاعبيه رغم الغيابات

وذهب ليفربول إلى شمال لندن دون الجناح محمد صلاح، الذي انضم إلى منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، ودون لاعب الوسط المقاتل واتارو إندو الذي انضم لليابان للمشاركة في كأس آسيا.

كما غاب نجم الدفاع وقائد الفريق فيرجيل فان دايك بسبب المرض.

وغاب أيضًا عن المباراة دومينيك سوبوسلاي وأندرو روبرتسون وكوستاس تسيميكاس وتياغو ألكانتارا وستيفان بايشيتش وجويل ماتيب للإصابة.

وقال كلوب للصحافيين "هذا فريق كرة قدم افتقدناه. كرة القدم هكذا. في بعض الأحيان يكون الفريق مكتملًا ومتاحًا، وهذا أمر نادر الحدوث للغاية، وفي بعض الأحيان لا تكون الكثير من العناصر متاحة. أنا سعيد للغاية.

"في الشوط الأول كان بإمكانك أن ترى أن الأمور لم تكن جيدة. لم يكن ذلك بسبب وجود لاعبين جدد أو أي شيء آخر بل كان التوقيت سيئًا وهذا لا يساعد.

"قلت للاعبين في الاجتماع قبل المباراة: البشر هكذا. إنها مباراة صعبة، لا أحد يأتي إلى آرسنال ويفوز بسهولة".

وبعد أن حجز بالفعل مقعده في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية وبلوغ دور الستة عشر في الدوري الأوروبي، أطاح متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بآرسنال من كأس الاتحاد بفضل هدف ياكوب كيفيور بالخطأ في مرماه، بينما سجل لويس دياز الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال المدرب الألماني "استمتع اللاعبون بالمباراة على الأقل في الشوط الثاني. البقاء في مباراة بدت في الشوط الأول بهذه الطريقة، ثم التطور وتقديم أداء جيد هو أمر مميز للغاية. خاصة مباراة خارج الأرض".

ويستضيف ليفربول منافسه فولهام في ذهاب قبل نهائي كأس الرابطة على ملعب أنفيلد بعد غد الأربعاء.