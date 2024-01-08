نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمم آسيا.. "التنين" يحلم بمربع الذهب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يضع منتخب فيتنام لكرة القدم الوصول للدور قبل النهائي هدفًا له خلال مشاركته في بطولة كأس أمم آسيا 2023 التي تقام في قطر في الفترة من 12 يناير (كانون الثاني) الجاري إلى 10 فبراير (شباط) المقبل.
أمم آسيا.. "التنين الذهبي" يحلم بـالمربع الذهبي
ورغم أن القرعة أوقعت منتخب فيتنام في المجموعة الرابعة، الصعبة، التي تضم بطلين سابقين للبطولة هما المنتخب الياباني، الفائز باللقب أربع مرات، والمنتخب العراقي، بطل نسخة 2007، إلى جانب منتخب إندونيسيا، إلا أن المنتخب الفيتنامي يأمل في عبور هذا الدور وتحقيق إنجاز جديد في البطولة.
ويستهل منتخب فيتنام، الذي تبلغ قيمته التسويقية 28ر5 مليون يورو، حملته في المسابقة بمواجهة منتخب اليابان يوم 14 يناير (كانون الثاني) على إستاد الثمامة، ثم يواجه منتخب إندونيسيا يوم 19 على إستاد عبد الله بن خليفة، قبلأن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب العراقي يوم 24 على إستاد جاسم بن حمد.
وتأهل منتخب فيتنام لمنافسات النسخة الحالية بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم، حيث حصد 17 نقطة من خمس انتصارات وتعادلين وخسارة.
وسوف يعتمد منتخب فيتنام على خبرة الفرنسي فيليب تروسييه، المدير الفني، في محاولته لتقديم بطولة ناجحة.
ويعول تروسيه أيضًا على عدد من اللاعبين المتألقين في مقدمتهم نجوين هوانغ دوك، أعلى اللاعبين من حيث القيمة التسويقية حيث تبلغ قيمته 400 ألف يورو، ونجوين تيوان أنه، قائد الفريق، ودانغ فان لام وتوان هاي فام.
وشارك منتخب فيتنام في خمس نسخ سابقة من البطولة، وكان أفضل ما حققته فيتنام في البطولة القارية هو الوصول إلى دور الثمانية في عامي 2007 و2019، لكن الفريق يشعر بأنه يتمتع بالجودة والخبرة لتحدي الأفضل في قارة آسيا.
وخلال الفترة الأخيرة نضج منتخب فيتنام ورسخ نفسه كقوة في جنوب شرق آسيا إلى جانب تايلاند، فبجانب ظهوره في دور الثمانية بكأس آسيا 2019 في الإمارات تأهل الفريق للدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، في أول ظهور لها بهذه المرحلة.
وخسر منتخب فيتنام مرة واحدة فقط في آخر ثلاث مباريات له في كأس آسيا. وذلك بعد أن خسر أربع مباريات على التوالي في البطولة.
وأدخل الفرنسيون كرة القدم في فيتنام في أواخر القرن التاسع عشر خلال فترة الاستعمار الفرنسي.
ولكن بسبب عدد من النزاعات تم تقسيم البلاد في القرن العشرين إلى جمهورية فيتنام الديمقراطية الشمالية، وجمهورية فيتنام الجنوبية.
وكنتيجة لذلك تواجد منتخبان لفيتنام. وبعد توحيد البلاد في عام 1976 تم توحيد المنتخبين وضمهما في اتحاد واحد باسم اتحاد فيتنام لكرة القدم.
ومنذ تسعينيات القرن الماضي، عادت فيتنام للاندماج في عالم كرة القدم، وحققت نجاحات متوسطة في جنوب شرق آسيا ووصلت للدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وشاركت فيتنام أربع مرات في كأس آسيا (مرتين بمسمى فيتنام الجنوبية ومرتين بمسمى منتخب فيتنام).
وكان منتخب فيتنام الجنوبية حقق أبرز الإنجازات في كأس آسيا باحتلاله المركز الرابع مرتين في نسختي 1956 و1960.
ومنذ توحيد فيتنام لعب المنتخب الملقب بـ "التنين الذهبي" تسع مباريات في كأس آسيا فاز في اثنتين وخسر في خمس وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبوه تسعة أهداق وتلقت شباكه 14 هدفًا.
وكانت أكبر نتيجة فاز بها منتخب فيتنام على حساب منتخب جوام 11-0 في يناير (كانون الثاني) 2000، فيما كانت أكبر نتيجة خسر بها منتخب فيتنام هي 0-6 وتكررت ثلاثة مرات أمام منتخبات زيمبابوي وعمان وكوريا الجنوبية في فبراير (شباط) 1997 وسبتمبر (أيلول) 2003 وأكتوبر (تشرين الأول) 2023.
يذكر أن الهداف التاريخي لمنتخب فيتنام هو لي كونغ فينه، حيث سجل 51 هدفًا كما أنه أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات حيث شارك في 83 مباراة.
ويتواجد منتخب فيتنام حاليًا في المركز الـ94 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، كما يحتل المركز الخامس عشر على مستوى منتخبات قارة آسيا.
وكان أعلى مركز تواجد فيه منتخب فيتنام في التصيف العالمي هو المركز 84 في سبتمبر (أيلول) 1998 فيما كان أقل مركز احتله هو المركز الـ172 في ديسمبر (كانون الأول) 2006.