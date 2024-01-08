أمم آسيا.. "التنين" يحلم بمربع الذهب

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أحمد جودة - القاهرة - يضع منتخب فيتنام لكرة القدم الوصول للدور قبل النهائي هدفًا له خلال مشاركته في بطولة كأس أمم آسيا 2023 ‏التي تقام في قطر في الفترة من 12 يناير (كانون الثاني) الجاري إلى 10 فبراير (شباط) المقبل.‏

أمم آسيا.. "التنين الذهبي" يحلم بـالمربع الذهبي

ورغم أن القرعة أوقعت منتخب فيتنام في المجموعة الرابعة، الصعبة، التي تضم بطلين سابقين للبطولة هما المنتخب الياباني، ‏الفائز باللقب أربع مرات، والمنتخب العراقي، بطل نسخة 2007، إلى جانب منتخب إندونيسيا، إلا أن المنتخب الفيتنامي يأمل في ‏عبور هذا الدور وتحقيق إنجاز جديد في البطولة.‏

ويستهل منتخب فيتنام، الذي تبلغ قيمته التسويقية 28ر5 مليون يورو، حملته في المسابقة بمواجهة منتخب اليابان يوم 14 يناير (كانون ‏الثاني) على إستاد الثمامة، ثم يواجه منتخب إندونيسيا يوم 19 على إستاد عبد الله بن خليفة، قبلأن يختتم مبارياته في دور ‏المجموعات بمواجهة المنتخب العراقي يوم 24 على إستاد جاسم بن حمد.‏

وتأهل منتخب فيتنام لمنافسات النسخة الحالية بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات ‏المشتركة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم، حيث حصد 17 نقطة من خمس انتصارات وتعادلين وخسارة.‏

وسوف يعتمد منتخب فيتنام على خبرة الفرنسي فيليب تروسييه، المدير الفني، في محاولته لتقديم بطولة ناجحة.‏

ويعول تروسيه أيضًا على عدد من اللاعبين المتألقين في مقدمتهم نجوين هوانغ دوك، أعلى اللاعبين من حيث القيمة التسويقية ‏حيث تبلغ قيمته 400 ألف يورو، ونجوين تيوان أنه، قائد الفريق، ودانغ فان لام وتوان هاي فام.‏

وشارك منتخب فيتنام في خمس نسخ سابقة من البطولة، وكان أفضل ما حققته فيتنام في البطولة القارية هو الوصول إلى دور ‏الثمانية في عامي 2007 و2019، لكن الفريق يشعر بأنه يتمتع بالجودة والخبرة لتحدي الأفضل في قارة آسيا.‏

‏ وخلال الفترة الأخيرة نضج منتخب فيتنام ورسخ نفسه كقوة في جنوب شرق آسيا إلى جانب تايلاند، فبجانب ظهوره في ‏دور الثمانية بكأس آسيا 2019 في الإمارات تأهل الفريق للدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، في أول ظهور ‏لها بهذه المرحلة.‏

وخسر منتخب فيتنام مرة واحدة فقط في آخر ثلاث مباريات له في كأس آسيا. وذلك بعد أن خسر أربع مباريات على التوالي ‏في البطولة.‏

وأدخل الفرنسيون كرة القدم في فيتنام في أواخر القرن التاسع عشر خلال فترة الاستعمار الفرنسي.‏

ولكن بسبب عدد من النزاعات تم تقسيم البلاد في القرن العشرين إلى جمهورية فيتنام الديمقراطية الشمالية، وجمهورية فيتنام ‏الجنوبية.‏

وكنتيجة لذلك تواجد منتخبان لفيتنام. وبعد توحيد البلاد في عام 1976 تم توحيد المنتخبين وضمهما في اتحاد واحد باسم اتحاد ‏فيتنام لكرة القدم.‏

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، عادت فيتنام للاندماج في عالم كرة القدم، وحققت نجاحات متوسطة في جنوب شرق آسيا ووصلت للدور النهائي ‏من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وشاركت فيتنام أربع مرات في كأس آسيا (مرتين بمسمى فيتنام الجنوبية ومرتين ‏بمسمى منتخب فيتنام).‏

وكان منتخب فيتنام الجنوبية حقق أبرز الإنجازات في كأس آسيا باحتلاله المركز الرابع مرتين في نسختي 1956 و1960‏.

ومنذ توحيد فيتنام لعب المنتخب الملقب بـ "التنين الذهبي" تسع مباريات في كأس آسيا فاز في اثنتين وخسر في خمس وتعادل ‏في اثنتين، وسجل لاعبوه تسعة أهداق وتلقت شباكه 14 هدفًا.‏

وكانت أكبر نتيجة فاز بها منتخب فيتنام على حساب منتخب جوام 11-0 في يناير (كانون الثاني) 2000، فيما كانت أكبر ‏نتيجة خسر بها منتخب فيتنام هي 0-6 وتكررت ثلاثة مرات أمام منتخبات زيمبابوي وعمان وكوريا الجنوبية في ‏فبراير (شباط) 1997 وسبتمبر (أيلول) 2003 وأكتوبر (تشرين الأول) 2023‏.

يذكر أن الهداف التاريخي لمنتخب فيتنام هو لي كونغ فينه، حيث سجل 51 هدفًا كما أنه أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات حيث ‏شارك في 83 مباراة.‏

ويتواجد منتخب فيتنام حاليًا في المركز الـ94 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، كما يحتل المركز الخامس ‏عشر على مستوى منتخبات قارة آسيا.‏

وكان أعلى مركز تواجد فيه منتخب فيتنام في التصيف العالمي هو المركز 84 في سبتمبر (أيلول) 1998 فيما كان أقل مركز احتله ‏هو المركز الـ172 في ديسمبر (كانون الأول) 2006‏.