نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأثنين 8-1-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الأثنين 8-1-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة. مواعيد مباريات اليوم الأثنين 8-1-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 8-1-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وفق ما يلي:- مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة ويجان أثليتيك X مانشستر يونايتد – 10.15 مساء - beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية بلدية المحلة X سموحة – 3 مساء

الداخلية X الإسماعيلي – 3 مساء

مودرن فيوتشر X الاتحاد السكندري – 5 مساء مواعيد مباريات الدوري المغربي شباب السوالم الرياضي X يوسفية برشيد – 5 مساء

الفتح الرياضي X الجيش الملكي – 7 مساء مواعيد مباريات ودية دولية سوريا X ماليزيا - 3 عصرًا

بوتسوانا X موزمبيق - 4 مساء

السنغال X النيجر - 8 مساء

غانا X ناميبيا - 10 مساء