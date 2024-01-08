نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأثنين 8-1-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الأثنين 8-1-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الأثنين 8-1-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة
ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 8-1-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وفق ما يلي:-
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
ويجان أثليتيك X مانشستر يونايتد – 10.15 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية
- بلدية المحلة X سموحة – 3 مساء
- الداخلية X الإسماعيلي – 3 مساء
- مودرن فيوتشر X الاتحاد السكندري – 5 مساء
مواعيد مباريات الدوري المغربي
- شباب السوالم الرياضي X يوسفية برشيد – 5 مساء
- الفتح الرياضي X الجيش الملكي – 7 مساء
مواعيد مباريات ودية دولية
- سوريا X ماليزيا - 3 عصرًا
- بوتسوانا X موزمبيق - 4 مساء
- السنغال X النيجر - 8 مساء
- غانا X ناميبيا - 10 مساء