الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 8-1-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الأثنين 8-1-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 8-1-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة 

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 8-1-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة  وفق ما يلي:-

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

ويجان أثليتيك X مانشستر يونايتد – 10.15 مساء - beIN Sports HD 1    

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية 

  • بلدية المحلة X سموحة – 3 مساء
  • الداخلية X الإسماعيلي – 3 مساء
  • مودرن فيوتشر X الاتحاد السكندري – 5 مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي

  • شباب السوالم الرياضي X يوسفية برشيد – 5 مساء
  • الفتح الرياضي X الجيش الملكي – 7 مساء

مواعيد مباريات ودية دولية 

  • سوريا X ماليزيا - 3 عصرًا
  • بوتسوانا X موزمبيق - 4 مساء
  • السنغال X النيجر - 8 مساء
  • غانا X ناميبيا - 10 مساء
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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