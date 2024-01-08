نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. منتخب مصر يشارك في دورة Winsunited Cup وسر مكالمة الخطيب وفتحي وحقيقة طلب أتلتيكو مدريد ضم أكرم توفيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 08-01-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

منتخب مصر يشارك في دورة Winsunited Cup

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم دورة ودية دولية -Winsunited Cup، - في الفترة من ٢٢ - ٢٦ مارس المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي التي يشارك فيها كلًا من منتخبات كرواتيا - وصيف بطولة كأس العالم ٢٠١٨ والمنتخب العربي التونسي ومنتخب نيوزيلندا.

تقام مباريات البطولة يومي ٢٢، علي أن يتقابل الخاسرين لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع يوم ٢٥ مارس بينما يتأهل الفائزين للمباراة النهائية للعب على المركز الأول والثاني يوم ٢٦.

ويشارك منتخب مصر ومنتخب كرواتيا بكامل نجوم الفريقين خلال البطولة المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل.

ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس الأمم الافريقية تلك التي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير.

وإستعد رجال فيتوريا للمعترك الافريقي بفوز هام على منتخب زامبيا يوم أمس بهدفين مقابل لا شيء في البروفة الأخيرة سجلهم محمد صلاح وتريزيجيه.

سر مكالمة محمود الخطيب مع أحمد فتحي

تحدث أحمد فتحي نجم نادي بيراميدز والأهلي السابق عن زكريات رحيله عن صفوف القلعة الحمراء، خاصة بعد انتشار إشاعة وقتها تؤكد جلوس فتحي مع مسؤولو نادي الزمالك.

وأكد أجمد فتحي خلال تصريحاته عبر برنامج " الكابتن " مع أحمد حسن عبر شاشة (DMC):" محمود الخطيب تحدث معي وهو غاضب بسبب تردد إشاعة أنني جلست مع مسؤولو الزمالك، وقمت بزيارته في دبي وشرحت له بعض الكواليس وإنه ا لم تخرج عن إطار مكالمة هاتفيا من إسماعيل يوسف".

وتابع:" حديث مرتضى منصور عني أنا وعبد الله السعيد هو سبل الأزمة ولو المستشار يملك عقدا لي أو جلست مفاوضات رسمية كان طلع الدليل"

وأشار:" قراري في الانتقال لبيراميدز أفضل من الزمالك وقتها تحدثت مع نفسك أن لا توجد أي أزمات بين الأهلي وبيراميدز والدليل تعاقدنا مع أفشة مباشرة واستقبلته داخل الفريق في أول فترته".

وأختتم:" سيد عبد الحفيظ تحدث معي عن عرض بيراميدز الأول وبعد صلاة استخارة رفضت الرحيل وكان يتبقى لي عام واحد في عقدي مع الأهلي".

هل طلب أتلتيكو مدريد ضم أكرم توفيق؟

كشف أكرم توفيق الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي عن حقيقة بعض الأنباء التي راجت حول دخول أتلتيكو مدريد في مفاوضات للحصول على توقيعه، وذلك عقب تألقه مع المنتخب الوطني المصري في مباراة ودية ضد المنتخب البلجيكي.

وحل أكرم ضيفًا على إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة المذاع عبر فضائية أون تايم سبورت وقال أن إدارة الأتلتي قامت بالحديث مع روي فيتوريا، مدرب المنتخب المصري، وعقب مباراة مصر وبلجيكا الودية، وذلك من أجل التفاوض على ضمه".

وأضاف لاعب إنبي السابق:" علمت بالمفاوضات بين أتلتيكو مدريد من لاعب في منتخب مصر، وذلك عقب المباراة التي تحدث فيها كاراسكو لاعب منتخب بلجيكا معي، وما فهمته من الحديث الذي جرى بيننا أنني لاعب جيد".

يُذكر أن أكرم توفيق بات بحاجة من أجل منافسة محمد هاني على مركز الظهير الأيمن خاصًة في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي عقب عودته من الإصابة بالرباط الصليبي الثاني في مسيرته وهو الذي أصيب به منتصف العام الماضي.