نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون العرب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري في كأس رابطة الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يختتم نادي المقاولون العرب تدريباته مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب استعدادًا لمواجهة المصري في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

يدخل نادي المقاولون العرب معسكرًا مغلقًا مساء اليوم في أحد فنادق برج العرب استعدادًا لمواجهة المصري في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

يذكر أن نادي المقاولون العرب يحتل المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط من 10 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر المقاولون العرب من نظيره البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه المقاولون العرب والمصري في كأس رابطة الأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمواجهة المصري ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة المقاولون العرب والمصري في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

تنقل مباراة المقاولون العرب والمصري ضمن مباريات الجولة الأولي من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة على قنوات أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات كأس رابطة الأندية المصرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

