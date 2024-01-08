نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة خلاف مارسيل كولر مع أكرم توفيق.. شاهد السبب (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم أكرم توفيق نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة ما يتردد عن وجود خلافات بينه وبين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وذلك سبب عدم مشاركته بشكل كبير في مباريات المارد الأحمر في الفترة الأخيرة.

- أكرم توفيق يتحدث عن علاقته بكولر

وأكد أكرم توفيق خلال وجوده في برنامج جمهور التالته مع إبراهيم فايق:" لا أحب هذه الأخبار عن وجود خلاف بيني وبين كولر لمجرد إني لا أشارك بشكل منتظم، وذلك يبقى فقط وجهة نظر للمدرب في المباراة".

وتابع:" بعد تلك الأخبار إذا ظهر لك صورة مع كولر وهو يبتسم يتحدثون أن المدرب يرغب في بقاء أكرم توفيق وعدم رحيله، وكل ذلك ليس له أي علاقة بما يحدث داخل الفريق".

وواصل:" أن تلعب بشكل أساسي ذلك في يد المدرب ولكن أن تشارك من الأساس وتتألق فهو أمر بسير بتوفيق من الله فقط، ووجود لاعب أساسي في نفس المركز لا يعني أنه الأفضل في ذلك المكان ولكن يعني أنها فترته الآن ويجب استغلالها".

وأشار:" لعبت أساسي مع موسيماني في وسط الملعب ومباراة واحدة خضتها في مركزي كظهير أيمن ونجحت وأصبح مركزي".

وأختتم عن المنافسة داخل تشكيل الأهلي:" أعمل بجهد كبير لحجز مكان داخل تشكيل كولر، والمواقف التي تعرضت لها منذ وجودي في إنبي هي التي كونت الثبات الذي أتحدث به".



