الرياضة

إعلامي يكشف مفاجأة عن نتيجة الفحوصات الطبية لصفقة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة، أن وسام أبو علي أجرى الفحوصات الطبية بالسويد والتي أثبتت أن اللاعب بحالة صحية وجسدية جيدة من أجل انضمامه للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأضاف شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، أن الأهلي لن يعلن عن إتمام الصفقة إلا بعد إجراء الكشف الطبي في مصر كإجراء روتيني لا بد من القيام به من قبل الأندية عند التعاقد مع اللاعبين.

إعلامي يكشف مفاجأة عن نتيجة الفحوصات الطبية لصفقة الأهلي 

واختتم شبانة، أن كولر هو أسعد الأشخاص حاليا بالنادي بعدما توفر له أكثر من لاعب في هذا المركز سواء موديست أو محمود كهربا أو وسام أبو علي.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل الحفاظ على السيطرة المحلية والقارية.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز بلقب السوبر الإفريقي بعد انتصاره على مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين بالإمارات خلال شهر ديسمبر الماضي.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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