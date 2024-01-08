نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يتفق مع "المحترف" صفقة جديدة من العيار الثقيل (إليك موعد الانضمام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مؤمن الجندي، كواليس صفقة نادي الزمالك الجديدة بعد اتفاق أحد أعضاء مجلس إدارة القلعة البيصاء مع اللاعب للانضمام لصفوف الفريق.

وقال الحندي في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "فاول": "تواصل الزمالك مع شقيق أشرف بن شرقي ليعود لصفوف الأبيض من جديد".

وأضاف: "اللاعب رحب بشدة للعودة إلى فريقه القديم مرة أخرى".

كان اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، قد أعلن رحيله عن نادي الزمالك المصري بعد ساعات من الفوز بكأس مصر موسم 2020-2021 بعدما هزم فريق الأهلي 2-1.

وقال بن شرقي حينذاك، عبر حسابه على فيسبوك: "شكرا الزمالك، شكرا إدارة الزمالك، شكرا لاعبي الزمالك، شكرا لكل الأطر الفنية والطبية وكل من عملت معهم، شكرا كثيرا جمهور الزمالك".



متى يعود أشرف بن شرقي إلى الزمالك؟



وتابع: "أشرف بن شرقي سيكون لاعبًا في صفوف نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري".

واختتم الحندي موضحًا أن الزمالك سيضم بن شرقي في صفقة انتقال حر، دون تحمل خرينة النادي الأبيض أموال زائدة غير عقد اللاعب فقط.

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