الرياضة

منتخب مصر الأولمبي يخوض تدريباته في العاصمة الإدارية استعدادًا للسفر إلى الإمارات

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أحمد جودة - القاهرة -  

يخوض منتخب مصر الأولمبي تدريباته في العاصمة الإدارية يوم الأربعاء القادم استعدادًا للسفر إلى الإمارات للمشاركة في دورة ودية. 

منتخب مصر الأولمبي يخوض تدريباته في العاصمة الإدارية استعدادًا للسفر إلى الإمارات

يسعى روجيه ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تجهيز جميع اللاعبين خلال الدورة الودية استعدادًا للأولمبياد باريس 2024. 

يخوض منتخب مصر الأولمبي دورة ودية منتصف شهر يناير الجاري في الامارات استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

تنطلق أولمبياد باريس في شهر يوليو القادم في جميع الألعاب المختلفة والتي تستضيفها باريس في الصيف القادم.

القنوات الناقلة لاولمبياد باريس في شهر يوليو

تنقل أولمبياد باريس في جميع الألعاب المختلفة على قنوات bein sport المالكة لحقوق أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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