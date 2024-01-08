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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة، أن الدولة المصرية وفرت كل شىء وكامل الدعم في الفترة الأخيرة للمنتخب الوطني وجهازه الفني بقياده البرتغالي روي فيتوريا.



وعلق شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم على تصريحات فيتوريا قائلا: "ننتظر نتائج العمل الجاد وتحقيق اللقب الأفريقي الثامن والذي غاب عن الفراعنة منذ عام ٢٠١٠'.

شبانة لـ فيتوريا: ننتظر تحقيق اللقب الأفريقي الثامن لمنتخب مصر



واستكمل شبانة: "الوقت الحالي ليس وقتا مناسبا للاختلافات مع اختيارات فيتوريا خاصة وإنه له بعض القناعات مثل دفعه بصبحي وفتوح رغم ابتعادهما عن المباريات، ولكن هي فقط بعض الملحوظات".



وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قد نجح في الفوز على تنزانيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة استعدادا لأمم إفريقيا المقبلة.



ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة موزمبيق في أولى مبارياته بأمم إفريقيا خلال الشهر الجاري المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

