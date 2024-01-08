نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: آرسنال يخفق مرة أخرى.. آس: سعر هالاند من أجل كسر الشرط الجزائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 08-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

بيلد

توخيل يلمح إلى امكانية تغيير في مطلبات السوق.. يجب ان يكون الامر مرتبط ببالينيا

ذا صن



آرسنال يخفق مرة اخرى.. ارسنال 0-2 ليفربول: الجانرز يودع كأس الاتحاد الانجليزي من الدور الثالث على يد ليفربول حيث عانى ارسنال من غياب مهاجم حقيقي

آس

سعر هالاند من اجل كسر الشرط الجزائي.. ​برشلونة​ يعاني قبل حسم تأهله