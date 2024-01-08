- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: آرسنال يخفق مرة أخرى.. آس: سعر هالاند من أجل كسر الشرط الجزائي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 08-01-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
بيلد
توخيل يلمح إلى امكانية تغيير في مطلبات السوق.. يجب ان يكون الامر مرتبط ببالينيا
ذا صن
آرسنال يخفق مرة اخرى.. ارسنال 0-2 ليفربول: الجانرز يودع كأس الاتحاد الانجليزي من الدور الثالث على يد ليفربول حيث عانى ارسنال من غياب مهاجم حقيقي
آس
سعر هالاند من اجل كسر الشرط الجزائي.. برشلونة يعاني قبل حسم تأهله