نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مهاجم أفريقي يقترب من نادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، عن اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع مهاجم إفريقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مهاجم أفريقي يقترب من نادي الزمالك



وأضاف شبانة ان اقتراب هذا المهاجم يأتي في الوقت الذي يقبل فيه الزمالك على حل أزمة القيد والتي انهت ادارة الزمالك جزء كبير منها.



وأضاف شبانة ان الزمالك أيضا سيقوم بالتعاقد مع لاعبان في وسط الملعب اضافة لاقتراب إنهاء التفاصيل الأخيرة بشأن هشام صلاح جناح نادي الاتحاد السكندري.



وفي نفس السياق يستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.