عاجل.. شاهد قميص منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023 (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - أزاح اتحاد الكرة الستار عن قميص منتخب مصر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، في كوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل، إذ يقع ضمن المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق والرأس الأخضر وغانا.

قميص منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023

وكتب اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: أعلنت شركة بوما عن قميص منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

وتابع: يبدأ منتخب مصر مبارياته يوم 14 بمواجهة منتخب موزمبيق، على أن تتوجه بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار غدا الثلاثاء.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزا على تنزانيا مس الأحد، في المباراة الودية التي أقيمت على استاد القاهرة، بهدفين دون رد.