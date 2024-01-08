نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك أمام كسكادا في المباراة الودية على ملعب الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل الأبيض لخوص مباراة كسكادا الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي.

تشكيل الزمالك أمام كسكادا في المباراة الودية على ملعب الأبيض

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع: أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد طارق

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - مصطفى شكري - سيد عبدالله "نيمار" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: عمار ياسر



وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، قد اتفق على خوض مباراتين وديتين، يومي الاثنين والأربعاء، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وقبل السفر للإمارات.



وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أنه تم تحديد فريقي كسكادا والإعلاميين، كطرفي المباراتين الوديتين يومي الاثنين والأربعاء المقبلين على الترتيب.



ويسعى الجهاز الفني للزمالك لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وقبل السفر لخوض دورتين وديتين بالإمارات في يناير الجاري.



ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.