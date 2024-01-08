نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بلدية المحلة لمباراة سموحة في كأس الرابطة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة تشكيل مباراة سموحة في أولى مباريات كأس الرابطة.
ويستضيف بلدية المحلة نظيره سموحة على ستاد غزل المحلة في الساعة الثالثة في أولى جولات بطولة كأس الرابطة التي تنطلق اليوم.
أوقعت القرعة فريق بلدية المحلة مع كلا من مودرن فيوتشر وسموحة والاتحاد السكندري.
وجاء التشكيل كالتالي
حراسة المرمى: محمود ماهر
خط الدفاع: محمد صابر - محمد أشرف - أحمد رضا - أحمد مجدي
خط الوسط: محمد أميسي - يوسف حسن - إسلام مرزوق - محمد رجب - فيبو حكيم
خط الهجوم: كريم أشرف
ويتواجد على دكة البدلاء:
أحمد حسين - هشام شعبان - عبد الرحمن سمانة - السيد عوض - محمد عادل أمو - ابراهيم شتا - أحمد عثمان - ماجد هاني.
وتنقل مباريات كأس رابطة الأندية هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.