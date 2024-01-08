تشكيل بلدية المحلة لمباراة سموحة في كأس الرابطة

ويستضيف بلدية المحلة نظيره سموحة على ستاد غزل المحلة في الساعة الثالثة في أولى جولات بطولة كأس الرابطة التي تنطلق اليوم.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع