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أحمد جودة - القاهرة -

علق أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي الأسبق، على أداء لاعبي المنتخب الوطني أمام منتخب تنزانيا في المباراة الودية، مؤكدًا أن الأداء لم يكن مطمئنًا لجماهير الفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

نجم الأهلي ينتقد أداء المنتخب أمام تنزانيا.. ويفاضل بين هذين اللاعبين



وقال أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" المنتخب افتقد الآداء الجمالي أمام تنزانيا على الرغم من أنها مباراة ودية قبل السفر إلى كوت ديفوار والمشاركة في كأس الأمم الأفريقية ".



وحول أداء أحمد فتوح في القاء، قال أبو مسلم: "أداء أحمد فتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني في مباراة تنزانيا الودية عليه علامات استفهام كبيرة".



وأردف:" من وجهة نظري أن أحمد فتوح بعيد عن مستواه الفني مع المنتخب الوطني بسبب ابتعاده عن المشاركة مع فريق الزمالك في الفترة الأخيرة".



وأضاف: " من الأفضل للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الاعتماد على محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر في المباريات المقبلة ببطولة كأس الأمم الأفريقية ".



واختتم أبو مسلم: "تشكيل مصر أمام تنزانيا الأقرب للظهور بأمم إفريقيا، ومن وجهة نظري أن آداء المنتخب أمام تنزانيا "غير مطمئن".